Горшков прокомментировал выход «Крылья Советов» в полуфинал Кубка России

Защитникоценил игру команды в матчах 1/4 финала Кубка России с(2:1 и 1:1).

«Была отличная игра с "Динамо", прекрасный результат. Прошли дальше, теперь ждём жеребьёвку. В конце было немного тревожно. У нас был явный момент, забей его — и было бы спокойно. Грамотные замены провели, удержали счёт. Всё по-делу.

С кем хотел бы сыграл? Называть команду не буду. Всё равно, чтобы выиграть турнир, нужно побеждать всех сильнейших. Поэтому без разницы, кто попадётся. О дальнейшей сетке и финале не думаем.

У нас через четыре дня важная игра в чемпионате с "Динамо". Нужно брать очки. Поэтому все мысли об этом матче», — сказал Горшков Чемпионату.

5 марта «Крылья Советов» и «Динамо» вновь встретятся друг с другом в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.