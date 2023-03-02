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    Горшков прокомментировал выход «Крылья Советов» в полуфинал Кубка России

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    Защитник «Крылья Советов» Юрий Горшков оценил игру команды в матчах 1/4 финала Кубка России с «Динамо» (2:1 и 1:1).

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    «Была отличная игра с "Динамо", прекрасный результат. Прошли дальше, теперь ждём жеребьёвку. В конце было немного тревожно. У нас был явный момент, забей его — и было бы спокойно. Грамотные замены провели, удержали счёт. Всё по-делу.

    С кем хотел бы сыграл? Называть команду не буду. Всё равно, чтобы выиграть турнир, нужно побеждать всех сильнейших. Поэтому без разницы, кто попадётся. О дальнейшей сетке и финале не думаем.

    У нас через четыре дня важная игра в чемпионате с "Динамо". Нужно брать очки. Поэтому все мысли об этом матче», — сказал Горшков Чемпионату.

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