Глушаков высказал мнение о результатах жеребьевки четвертьфиналов Кубка России

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Пути регионов Кубка России с

«Узнал, что попали в Кубке на "Ростов". Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного.

Будет интересный матч. Ведь нам ещё играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращения в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

В остальных четвертьфинальных матчах Пути регионов Кубка России «Ахмат» встретится с «Краснодаром», «Зенит» сыграет с «Динамо» и «Акрон» примет «Локомотив».