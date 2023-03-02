ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне
    Все новости спорта

    Глушаков высказал мнение о результатах жеребьевки четвертьфиналов Кубка России

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Нижний Новгород Ростов
    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Пути регионов Кубка России с «Ростовом».

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    «Узнал, что попали в Кубке на "Ростов". Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного.

    Будет интересный матч. Ведь нам ещё играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращения в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

  • «Зенит» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
  • Читайте по теме

    • В остальных четвертьфинальных матчах Пути регионов Кубка России «Ахмат» встретится с «Краснодаром», «Зенит» сыграет с «Динамо» и «Акрон» примет «Локомотив».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто фаворит в кубковом «Эль Класико»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Очередная мировая от воронежцев?
  • «Факел» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры