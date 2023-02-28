Погба может сыграть в туринском дерби

Поль Погба Фото: globallookpress.com
«Ему лучше, мы возьмём его на завтрашний матч. Если нужно, мы выпустим его. Я разговаривал с ним так же, как и с другими игроками.
Он должен понимать, что возвращение в строй — важная часть сезона, у него должны быть все стимулы, чтобы хорошо закончить сезон и протянуть нам руку помощи», — приводит слова Аллегри Tribal Football.
Напомним, Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, но не провел за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже игрок получил мышечное повреждение бедра.
Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Матч «Ювентус» — «Торино» состоится 28 февраля, начало встречи — 22.45 мск.