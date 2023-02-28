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    Погба может сыграть в туринском дерби

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Торино
    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может принять участие в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Торино». Об этом сообщил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Ему лучше, мы возьмём его на завтрашний матч. Если нужно, мы выпустим его. Я разговаривал с ним так же, как и с другими игроками.

    Он должен понимать, что возвращение в строй — важная часть сезона, у него должны быть все стимулы, чтобы хорошо закончить сезон и протянуть нам руку помощи», — приводит слова Аллегри Tribal Football.

    Напомним, Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, но не провел за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже игрок получил мышечное повреждение бедра.

    Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

    Календарь и таблица Серии А

    Матч «Ювентус» — «Торино» состоится 28 февраля, начало встречи — 22.45 мск.

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