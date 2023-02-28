Главный тренер «Ювентуса» Аллегри оценил игру «Торино» перед матчем 24-го тура Серии А

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«У "Торино" очень нестандартная манера игры. Они много атакуют, много давят. Они играют очень интенсивно. Если мы думаем, что играем на пределе своих возможностей, то совершаем большую ошибку.
Наша сила должна заключаться в способности добиваться выполнения мини-целей, которые мы ставим перед собой. Будет трудно», — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.
«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 32 очками в активе. «Торино» располагается на 9-й позиции (31).
Встреча между этими командами пройдет 28 февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.