ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданПочеттино, Зидан и еще четыре тренера для «Челси» на случай увольнения Поттера
  • 15:19
    • Федерация шахмат России перешла в состав Азиатской шахматной федерации
  • 19:30
    • Владельцы «Манчестер Юнайтед» не хотят продавать клуб по предложенной цене
  • 14:51
    • Хачанов не смог пройти первый круг на турнире в Дубае
  • 14:26
    • Экс-игрок «Динамо» Киев назначен и.о. главного тренера сборной Украины
  • 14:13
    • Капитан «Челси» получил травму колена
    Все новости спорта

    Главный тренер «Ювентуса» Аллегри оценил игру «Торино» перед матчем 24-го тура Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Торино
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 24-го тура Серии А с «Торино».

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    «У "Торино" очень нестандартная манера игры. Они много атакуют, много давят. Они играют очень интенсивно. Если мы думаем, что играем на пределе своих возможностей, то совершаем большую ошибку.

    Наша сила должна заключаться в способности добиваться выполнения мини-целей, которые мы ставим перед собой. Будет трудно», — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

    «Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 32 очками в активе. «Торино» располагается на 9-й позиции (31).

    Встреча между этими командами пройдет 28 февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в туринском дерби?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?!
  • «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кремонезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Хьюстон — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры