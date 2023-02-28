Главный тренер «Ювентуса» Аллегри оценил игру «Торино» перед матчем 24-го тура Серии А

Главный тренервысказался о предстоящем матче 24-го тура Серии А с

«У "Торино" очень нестандартная манера игры. Они много атакуют, много давят. Они играют очень интенсивно. Если мы думаем, что играем на пределе своих возможностей, то совершаем большую ошибку.

Наша сила должна заключаться в способности добиваться выполнения мини-целей, которые мы ставим перед собой. Будет трудно», — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 32 очками в активе. «Торино» располагается на 9-й позиции (31).

Встреча между этими командами пройдет 28 февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.