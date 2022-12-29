Первый тренер Дзюбы: Артем сказал, что все идет по плану

, первый тренер российского нападающего, рассказал о недавнем разговоре с экс-капитаном сборной России.

«На турнире выпускников академии "Спартака" мне удалось пообщаться с Артемом Дзюбой. Ситуация такова: ни мне, ни кому-то еще не стоит волноваться о его будущем.

Артем сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: "Все идет по плану. Дождемся января".

Видно, что у нашего российского бомбардира до сих пор горят глаза. Артем до сих пор заряжен. На товарищеском турнире он был в отличной физической форме.

Верю, что Дзюба скоро найдет себе команду. Да, он шоумен и отлично себя показывает в роли комика, но пока у Артема есть порох в пороховницах. Еще поиграет в футбол на высоком профессиональном уровне», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Напомним, Дзюба остается без команды после расторжения контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».