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    Первый тренер Дзюбы: Артем сказал, что все идет по плану

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    Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, рассказал о недавнем разговоре с экс-капитаном сборной России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «На турнире выпускников академии "Спартака" мне удалось пообщаться с Артемом Дзюбой. Ситуация такова: ни мне, ни кому-то еще не стоит волноваться о его будущем.

    Артем сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: "Все идет по плану. Дождемся января".

    Видно, что у нашего российского бомбардира до сих пор горят глаза. Артем до сих пор заряжен. На товарищеском турнире он был в отличной физической форме.

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    • Верю, что Дзюба скоро найдет себе команду. Да, он шоумен и отлично себя показывает в роли комика, но пока у Артема есть порох в пороховницах. Еще поиграет в футбол на высоком профессиональном уровне», — приводит слова Шуплякова Sport24.

    Напомним, Дзюба остается без команды после расторжения контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

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