Семин: Кварацхелия ничем не уступает Марадоне

Известный российский тренерсчитает нормальным, что полузащитника «Наполи»сравнивают с легендарным, который тоже выступал за неаполитанский клуб.

«Это не перебор? Думаю, нет. Он скромный парень, голова у него не закружится. У Хвичи хорошее окружение, он ничем не уступает Марадоне: бежит не слабее, возможно, на дистанции быстрее.

Хвича сейчас стал терпеливее к ударам по сравнению с тем, что было в России. Каждое столкновение — он падал, лежал, ждал доктора. А здесь он всё убрал», — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Кварацхелия провел в текущем чемпионате Италии 12 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.