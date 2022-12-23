Марез: В целом, «Ман Сити» был очень хорош и заслужил победу

Полузащитник «Манчестер Сити»высказался о матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (3:2).

«Всегда приятно забивать и помогать команде побеждать. В целом, мы были очень хороши и заслужили победу. Все вернулись с очень хорошим настроением и готовыми начать все заново. Это был сложный соперник для старта.

В Кубке лиги мы обыграли "Челси" и "Ливерпуль", так что посмотрим, кто станет следующим соперником. Но мы будем рассматривать игру за игрой и сконцентрируемся на следующем матче АПЛ, которая на данный момент является для нас самой важной», — цитирует Мареза Sky Sports.

В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».