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    Марез: В целом, «Ман Сити» был очень хорош и заслужил победу

    Футбол Футбол Англии Кубок Лиги Ливерпуль Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался о матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (3:2).

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    «Всегда приятно забивать и помогать команде побеждать. В целом, мы были очень хороши и заслужили победу. Все вернулись с очень хорошим настроением и готовыми начать все заново. Это был сложный соперник для старта.

    В Кубке лиги мы обыграли "Челси" и "Ливерпуль", так что посмотрим, кто станет следующим соперником. Но мы будем рассматривать игру за игрой и сконцентрируемся на следующем матче АПЛ, которая на данный момент является для нас самой важной», — цитирует Мареза Sky Sports.

    В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».

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