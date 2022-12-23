Клопп: «Ливерпуль» показал хорошую игру, но не настолько, чтобы обыграть «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (2:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Мы играли так, как давно не играли. Нам пришлось сильно измениться. Как видите, нам нужно было время, чтобы адаптироваться. В первые 15 минут у нас были настоящие проблемы, и это немного убило нашу уверенность.

Голы, которые мы пропустили, были совершенно лишними. У нас были хорошие отрезки, и мы могли забить больше голов. Это результат, с которым мы должны жить.

Это была напряженная игра обеих команд, это нормально. Мы показали хорошую игру, но не настолько, чтобы обыграть "Ман Сити". Это о чем-то говорит. Есть многое, на что мы можем опираться и что мы можем использовать в следующих играх, так мы и сделаем», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Саутгемптона».