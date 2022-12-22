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    У Пеле ухудшилось состояние здоровья

    Футбол Между тем Сборная Бразилии
    Стало известно об ухудшении состояния здоровья единственного в истории трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле. Об этом накануне, 21 декабря, сообщили врачи клиники в Сан-Палу.

    Пеле
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    Пеле

    У Пеле диагностированы почечная и сердечная недостаточность. Кроме того, рак продолжает прогрессировать. Сообщается, что Пеле будет находиться под усиленным наблюдением и лечением.

    «Мы благодарим вас, как всегда, за всю любовь, которую вы посылаете нам — здесь , в Бразилии, и по всему миру.

    Ваша любовь и молитвы — огромное утешение, ведь мы знаем, что не одиноки» — написала дочь Пеле в социальных сетях.

    Пеле попал в больницу в 29 ноября. По его словам, госпитализация носит плановый характер. Позже легендарному бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а совсем недавно он перенес коронавирусную инфекцию.

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