У Пеле ухудшилось состояние здоровья

Стало известно об ухудшении состояния здоровья единственного в истории трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца. Об этом накануне, 21 декабря, сообщили врачи клиники в Сан-Палу.

У Пеле диагностированы почечная и сердечная недостаточность. Кроме того, рак продолжает прогрессировать. Сообщается, что Пеле будет находиться под усиленным наблюдением и лечением.

«Мы благодарим вас, как всегда, за всю любовь, которую вы посылаете нам — здесь , в Бразилии, и по всему миру.

Ваша любовь и молитвы — огромное утешение, ведь мы знаем, что не одиноки» — написала дочь Пеле в социальных сетях.

Пеле попал в больницу в 29 ноября. По его словам, госпитализация носит плановый характер. Позже легендарному бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а совсем недавно он перенес коронавирусную инфекцию.