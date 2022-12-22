Сборная Аргентины поднялась на второе место в рейтинге ФИФА, Россия — 37-я

Сборнаяподнялась на второе место в рейтинге ФИФА после победы на чемпионате мира в Катаре.

Лидером рейтинга по-прежнему остается Бразилия, которая проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

В топ-3 также находится сборная Франции, проигравшая аргентинцам в финале мундиаля.

Сборная Хорватии поднялась в топ-10 и теперь занимает седьмую строчку.

Сборная России опустилась с 33-го на 37-е место.

Топ-20 рейтинга ФИФА:

1 (1). Бразилия.

2 (3). Аргентина.

3 (4). Франция.

4 (2). Бельгия.

5 (5). Англия.

6 (8). Нидерланды.

7 (12). Хорватия.

8 (6). Италия.

9 (9). Португалия.

10 (7). Испания.

11 (22). Марокко.

12 (15). Швейцария.

13 (16). США.

14 (11). Германия.

15 (13). Мексика.

16 (14). Уругвай.

17 (17). Колумбия.

18 (10). Дания.

19 (18). Сенегал.

20 (24). Япония.

...

37 (33). Россия.