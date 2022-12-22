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    Сборная Аргентины поднялась на второе место в рейтинге ФИФА, Россия — 37-я

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    Сборная Аргентины поднялась на второе место в рейтинге ФИФА после победы на чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Лидером рейтинга по-прежнему остается Бразилия, которая проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

    В топ-3 также находится сборная Франции, проигравшая аргентинцам в финале мундиаля.

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    • Сборная Хорватии поднялась в топ-10 и теперь занимает седьмую строчку.

    Сборная России опустилась с 33-го на 37-е место.

    Топ-20 рейтинга ФИФА:

    1 (1). Бразилия.
    2 (3). Аргентина.
    3 (4). Франция.
    4 (2). Бельгия.
    5 (5). Англия.
    6 (8). Нидерланды.
    7 (12). Хорватия.
    8 (6). Италия.
    9 (9). Португалия.
    10 (7). Испания.
    11 (22). Марокко.
    12 (15). Швейцария.
    13 (16). США.
    14 (11). Германия.
    15 (13). Мексика.
    16 (14). Уругвай.
    17 (17). Колумбия.
    18 (10). Дания.
    19 (18). Сенегал.
    20 (24). Япония.
    ...
    37 (33). Россия.

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