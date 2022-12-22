Сборная Аргентины поднялась на второе место в рейтинге ФИФА, Россия — 37-я

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Лидером рейтинга по-прежнему остается Бразилия, которая проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.
В топ-3 также находится сборная Франции, проигравшая аргентинцам в финале мундиаля.
Сборная Хорватии поднялась в топ-10 и теперь занимает седьмую строчку.
Сборная России опустилась с 33-го на 37-е место.
Топ-20 рейтинга ФИФА:
1 (1). Бразилия.
2 (3). Аргентина.
3 (4). Франция.
4 (2). Бельгия.
5 (5). Англия.
6 (8). Нидерланды.
7 (12). Хорватия.
8 (6). Италия.
9 (9). Португалия.
10 (7). Испания.
11 (22). Марокко.
12 (15). Швейцария.
13 (16). США.
14 (11). Германия.
15 (13). Мексика.
16 (14). Уругвай.
17 (17). Колумбия.
18 (10). Дания.
19 (18). Сенегал.
20 (24). Япония.
...
37 (33). Россия.