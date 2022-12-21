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    Источник: Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС

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    Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в MLS, сообщает журналист Николо Скира.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    По информации источника, в услугах аргентинского хавбека также заинтересованы команды из Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Отмечается, что Ди Мария не заинтересован в смене клуба. Ранее появилась информация, что «Ювентус» предложил футболисту продление контракта, истекающего следующим летом.

    В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец провел семь матчей в итальянской Серии А, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

    В составе сборной Аргентины Ди Мария стал чемпионом мира, также забив один из голов в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

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