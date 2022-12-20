Нигматуллин: Сборная Бразилии уже приучила к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются

Бывший голкипер сборной Россиирассказал, чему ему запомнился чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«Разочарованием чемпионата мира для меня стала сборная Германии. Я надеялся на то, что они проявят себя получше.

Наверное, у них происходит смена поколений. Возможно, отсутствие Лёва даёт о себе знать. У этого провала есть много причин.

Также разочаровала сборная Бразилии. Но они уже приучили в последние годы к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются.

Это их стиль жизни, но футбол чуть-чуть о другом. Это профессиональный вид спорта, требующий уважения и к себе, и к соперникам, и к игре.

Танцевать с тренером — прекрасное шоу, но оно лучше подойдёт к их ежегодному бразильскому фестивалю», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».