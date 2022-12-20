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    Нигматуллин: Сборная Бразилии уже приучила к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются

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    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, чему ему запомнился чемпионат мира — 2022 в Катаре.

    Сборная Бразилии
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    Сборная Бразилии

    «Разочарованием чемпионата мира для меня стала сборная Германии. Я надеялся на то, что они проявят себя получше.

    Наверное, у них происходит смена поколений. Возможно, отсутствие Лёва даёт о себе знать. У этого провала есть много причин.

    Также разочаровала сборная Бразилии. Но они уже приучили в последние годы к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются.

    Это их стиль жизни, но футбол чуть-чуть о другом. Это профессиональный вид спорта, требующий уважения и к себе, и к соперникам, и к игре.

    Танцевать с тренером — прекрасное шоу, но оно лучше подойдёт к их ежегодному бразильскому фестивалю», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

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