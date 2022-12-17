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    Трезеге считает, что Месси достоин стать чемпионом мира

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    Экс-игрок «Ювентуса» Давид Трезеге поделился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ между сборными Франции и Аргентины.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я повторяю это постоянно, зная, что это будет его последний чемпионат мира, Месси достоин быть чемпионом.

    Он заставляет людей мечтать, но это не умаляет стремления Франции сохранить титул.

    Франция станет чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений. Тут разница в возрасте: Лео в конце карьеры, а Мбаппе только начал и будет ставить всевозможные рекорды.

    Вместе в ПСЖ они идеальная связка, но Аргентина играет за Месси, все проходит через него.

    Встретятся две лучшие команды на чемпионате мира», — цитирует Трезеге TYC Sports.

    Напомним, что сборная Аргентины встретится с Францией в финале ЧМ 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.

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