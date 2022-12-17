Роналдиньо заявил, что Месси «уничтожит» Францию

Легенда бразильского футболаоценил игруна чемпионате мира в Катаре.

Бразилец также объяснил, почему будет поддерживать сборную Аргентины в финале мундиаля.

«Почему я поддерживал Аргентину в матче с Хорватией, когда большинство бразильцев были против? Их также поддерживал и Пеле.

Нас с Пеле уже достаточно (смеётся). Как я мог сидеть с каменным лицом, наблюдая спектакль?! Разумеется, болел за своих друзей. Это мне никто не может запретить. Мой дорогой друг Месси — больше чем футболист.

Я дорожу нашими отношениями и всегда стараюсь передать ему частичку своей энергии. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить.

Не сомневаюсь ни на минуту, что Аргентина выиграет чемпионат мира. Месси уничтожит Францию. Счёт будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира.

Что, если победит Франция? Нет. Я же болею против них», — приводит слова Роналдиньо Российская газета.

Напомним, что сборная Аргентины встретится с Францией в финале ЧМ 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.