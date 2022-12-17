Президент «ПСЖ»: Месси счастлив в клубе. Думаю, он хочет остаться

Президент «Пари Сен-Жермен»заявил, чтоне собирается покидать клуб.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что аргентинец может остаться в столице Франции как минимум еще на один сезон.

«Мы будем разговаривать с Месси о новом контракте после чемпионата мира.

Знаю, что Лео счастлив в Париже. Думаю, он хочет остаться», — приводит слова Аль-Хелайфи Rothen s'enflamme.

По данным французских СМИ, Аль-Хелайфи недавно встречался в Дохе с окружением Месси. Стороны обсуждали будущее игрока.

Месси сыграл в текущем чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 10 результативных передач.