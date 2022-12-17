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    Президент «ПСЖ»: Месси счастлив в клубе. Думаю, он хочет остаться

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    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Лионель Месси не собирается покидать клуб.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что аргентинец может остаться в столице Франции как минимум еще на один сезон.

    «Мы будем разговаривать с Месси о новом контракте после чемпионата мира.

    Знаю, что Лео счастлив в Париже. Думаю, он хочет остаться», — приводит слова Аль-Хелайфи Rothen s'enflamme.

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    • По данным французских СМИ, Аль-Хелайфи недавно встречался в Дохе с окружением Месси. Стороны обсуждали будущее игрока.

    Месси сыграл в текущем чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 10 результативных передач.

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