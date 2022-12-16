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    Зеедорф: Я хочу финал, где Месси и Мбаппе забьют по голу

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    Экс-игрок сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    Кларенс Зеедорф
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    Кларенс Зеедорф

    «Аргентина является примером: у нее нет лучших игроков, но это очень конкурентоспособная команда, агрессивная и компактная. И они имеют Лионеля Месси.

    Я могу сказать то же самое и о Франции, потому что у них есть игроки, похожие по уровню с аргентинскими — возможно немного выше — и есть Кильян Мбаппе. Французы уже давно играют друг с другом и являются действующими чемпионами.

    Это будет отличный финал, где сыграют две действительно очень хорошие команды. Месси заслуживает этого всего, что он отдал футболу. Я хочу финал, где Месси и Мбаппе забьют по голу, но в качестве победителя выбираю Аргентину. Пусть она выиграет со счетом 2:1», — цитирует Зеедорфа Sport.es.

    Матч Аргентина — Франция состоится 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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