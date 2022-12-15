Европейский суд поддержал УЕФА в споре с Суперлигой

Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый турнир подлежит одобрению, соответствуют закону Евросоюза о конкуренции. Такое заключение сделал генеральный адвокат Европейского суда (CJEU) Атанасиос Рантос, сообщает Reuters.

Ранее Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку организации Суперлиги Европы.

Рантос отметил, что компания, объявившая об учреждении Суперлиги, имеет право создавать футбольный турнир вне экосистемы ФИФА и УЕФА, однако параллельно не может продолжать участвовать в турнирах под эгидой организаций без их согласия.

Правила ЕС по вопросам конкуренции не запрещают ФИФА, УЕФА и национальным федерациями или лигам угрожать санкциями клубам, аффилированным с этим федерациями, если их клубы участвуют в проекте по создании нового турнира.

Кроме того, они также не исключают ограничения, как говорится в уставе ФИФА, касающиеся эксклюзивных маркетинговых прав на турниры, которые проводят ФИФА и УЕФА.

Законодательство ЕС не противоречит пунктам уставов ФИФА и УЕФА, которые гласят, что новый панъевропейский турнир среди клубов может быть создан только после того, как будет предварительно утвержден согласно процедуре.