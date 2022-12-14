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    Лапочкин о пенальти в матче Аргентина — Хорватия: Орсато задавил VAR своим авторитетом

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    Бывший рефери ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с пенальти в матче между сборными Аргентины и Хорватии (3:0) в полуфинале ЧМ-2022.

    Лука Модрич и Даниэле Орсато
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    Лука Модрич и Даниэле Орсато

    «Я редко "переобуваюсь", поэтому свое мнение не поменял. Соглашусь, что момент очень сложный, мнения людей разделились — 50 на 50 или 60 на 40.

    Я по‑прежнему считаю, что это не нарушение, потому что вратарь ничего не делает. Он тянется за мячом влево, успевает поставить обе ноги на поле и не инициирует контакт, не делает движение ногой в сторону нападающего. Это нападающий инициирует контакт с вратарем. Я считаю, что это игровое столкновение, за которое не следовало назначать пенальти.

    При этом прекрасно понимаю людей, которые считают, что вратарь не сыграл в мяч, поэтому это пенальти.

    Мое мнение — это не нарушение правил. Чем руководствовался Орсато? В динамике может показаться, что это пенальти, нападающий прокидывает мяч, идет столкновение, может быть, не видно всех деталей. Орсато — настолько авторитетный арбитр, его авторитет "задавил" арбитров, которые были в VAR‑комнате, поэтому они не стали вмешиваться. Они обязаны проверять.

  • Дневник ЧМ-2022. Конец хорватской сказки, шедевр Альвареса и спорный пенальти
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    • Желтую бы дали Альваресу? По мне, нужно было просто продолжить игру, игровой момент.

    Если бы оснований назначить пенальти не было, судью бы мы совсем костерили», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

    В финале, который состоится 18 декабря, Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко.

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