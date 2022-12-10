Брат скончавшегося в Катаре журналиста: Считаю, что Гранта убили. Ему угрожали смертью

Грант Уол Фото: globallookpress.com
По словам Эрика Уола, у Гранта, которому внезапно стало плохо, не было проблем со здоровьем.
Медики отметили, что смерть 48-летнего журналиста наступила от остановки сердца.
Позже смерть Уола подтвердили в Федерации футбола США.
«Меня зовут Эрик Уол. Я брат Гранта Уола. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью.
Я не верю, что мой брат только что умер. Считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — сказал Эрик Уол в своих соцсетях.
В начале чемпионата мира охранники не пропустили Гранта на игру группового этапа США — Уэльс из-за майки с изображением радужных цветов.