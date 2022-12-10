Брат скончавшегося в Катаре журналиста: Считаю, что Гранта убили. Ему угрожали смертью

Эрик Уол, брат американского спортивного журналиста скончавшегося во время освещения матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина, заявил, что его родственника могли убить.

По словам Эрика Уола, у Гранта, которому внезапно стало плохо, не было проблем со здоровьем.

Медики отметили, что смерть 48-летнего журналиста наступила от остановки сердца.

Позже смерть Уола подтвердили в Федерации футбола США.

«Меня зовут Эрик Уол. Я брат Гранта Уола. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью.

Я не верю, что мой брат только что умер. Считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — сказал Эрик Уол в своих соцсетях.

В начале чемпионата мира охранники не пропустили Гранта на игру группового этапа США — Уэльс из-за майки с изображением радужных цветов.