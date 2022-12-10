Американский журналист скончался на стадионе во время матча Нидерланды — Аргентина

Грант Уол Фото: nypost.com
Уол комментировал между сборными Аргентины и Нидерландов, когда ему стало плохо и он потерял сознание.
Медики отметили, что смерть 48-летнего журналиста наступила от остановки сердца.
Смерть Уола уже подтвердили в Федерации футбола США.
«Мы опустошены тем, что его и его блестящих работ больше не будет с нами… Мы благодарим Гранта за его огромную преданность и влияние на нашу игру в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении федерации.
В начале чемпионата мира охранники не пропустили Гранта на игру группового этапа США — Уэльс из-за майки с изображением радужных цветов.