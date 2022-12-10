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    Американский журналист скончался на стадионе во время матча Нидерланды — Аргентина

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    Американский журналист, сотрудник CBS и автор книги «Эксперимент Бекхэма», Грант Уол скончался во время четвертьфинального матча ЧМ—2022 Нидерланды — Аргентина.

    Грант Уол
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    Грант Уол

    Уол комментировал между сборными Аргентины и Нидерландов, когда ему стало плохо и он потерял сознание.

    Медики отметили, что смерть 48-летнего журналиста наступила от остановки сердца.

    Смерть Уола уже подтвердили в Федерации футбола США.

    «Мы опустошены тем, что его и его блестящих работ больше не будет с нами… Мы благодарим Гранта за его огромную преданность и влияние на нашу игру в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении федерации.

    В начале чемпионата мира охранники не пропустили Гранта на игру группового этапа США — Уэльс из-за майки с изображением радужных цветов.

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