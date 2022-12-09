Лам заявил, что Скалони сумел улучшить игру сборной Аргентины

Бывший футболист сборной Германиирассказал, как изменилась игра сборной Аргентины по сравнению с 2014 годом.

«В сборной Аргентины интересное разделение труда. В 2014 году, когда Аргентина проиграла Германии в финале, товарищи Месси по команде словно ждали, когда он решит всё самостоятельно.

В 2022 году играют на него, он этого ожидает.

Лионель Скалони показывает, что означает лидерство и опыт. Возможно, в какой-то момент он возглавит европейский топ-клуб», — написал Лам в газете The Guardian.

Матч между сборными Аргентины и Нидерландов начался в 22:00 мск. За матчем можно следить тут.