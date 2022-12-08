Скалони ожидает увидеть атакующий футбол в матче Нидерланды — Аргентина

Главный тренер сборной Аргентиныпрокомментировал предстоящий матч 1/4 чемпионата мира, в котором его команда сыграет с Нидерландами.

«В принципе, Родриго де Пауль в порядке. Посмотрим на сегодняшней тренировке, как будем формировать команду. Всегда после игры есть футболисты, которые тренируются отдельно. Сегодня мы примем решение исходя из того, как мы представляем игру. Де Пауль и Ди Мария тренировались вчера. Но впереди ещё день и тренировка, чтобы увидеть команду.

Всегда после тренировки игроки остаются пробивать пенальти. Но когда ты подходишь к мячу после игры — это лотерея. Любая из восьми команд, оставшихся в гонке, заслуживает того, чтобы выйти в финал. За завтрашней игрой будет приятно наблюдать: это две команды, которые всегда стараются атаковать», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Матч между Аргентиной и Нидерландами состоится 9 декабря в 22:00 мск. Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз к этому поединку.