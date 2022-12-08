Луис де ла Фуэнте станет новым главным тренером сборной Испании

Луис де ла Фуэнте Фото: globallookpress.com
Кандидатуру Фуэнте утвердят на должность после одобрения совета директоров RFEF. Презентация тренера состоится 12 декабря.
Луис де ла Фуэнте имеет опыт работы с юношескими и молодежными сборными Испании. В его послужном списке победы на Евро U-19 (2015), U-21 (2019), а также на Олимпиаде-2020 в Токио, где его команда выиграла серебряные медали .
Ранее с поста главного тренера сборной Испании был уволен Луис Энрике, с которым команда проиграла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.