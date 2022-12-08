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    Луис де ла Фуэнте станет новым главным тренером сборной Испании

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании
    61-й летний специалист Луис де ла Фуэнте станет новым главным тренером сборной Испании. Об этом сообщается на официальном сайте Королевской федерации испанского футбола (RFEF).

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    Кандидатуру Фуэнте утвердят на должность после одобрения совета директоров RFEF. Презентация тренера состоится 12 декабря.

    Луис де ла Фуэнте имеет опыт работы с юношескими и молодежными сборными Испании. В его послужном списке победы на Евро U-19 (2015), U-21 (2019), а также на Олимпиаде-2020 в Токио, где его команда выиграла серебряные медали .

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