Луис де ла Фуэнте станет новым главным тренером сборной Испании

61-й летний специалистстанет новым главным тренером сборной Испании. Об этом сообщается на официальном сайте Королевской федерации испанского футбола (RFEF).

Кандидатуру Фуэнте утвердят на должность после одобрения совета директоров RFEF. Презентация тренера состоится 12 декабря.

Луис де ла Фуэнте имеет опыт работы с юношескими и молодежными сборными Испании. В его послужном списке победы на Евро U-19 (2015), U-21 (2019), а также на Олимпиаде-2020 в Токио, где его команда выиграла серебряные медали .

Ранее с поста главного тренера сборной Испании был уволен Луис Энрике, с которым команда проиграла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.