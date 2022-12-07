«Краснодар» подпишет экс-полузащитника «Урала»

Кирилл Колесниченко Фото: fc-ural.ru
По данным источника, Колесниченко уже находится в расположении «Краснодара». Клуб и 22-летний футболист близки к подписанию контракта.
На данный момент Колесниченко является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Урал».
Колесниченко является воспитанником школы «Чертаново», ранее играл за «Ротор», «СКА‑Хабаровск», казахстанский «Кайрат», а также сборную России U‑19.
В 2017 году Колесниченко вошел в список 60 лучших молодых игроков мира 2000 года рождения по версии британского издания The Guaridan.