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    «Краснодар» подпишет экс-полузащитника «Урала»

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    Бывший полузащитник «Урала» Кирилл Колесниченко может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «Матч ТВ».

    Кирилл Колесниченко
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    Кирилл Колесниченко

    По данным источника, Колесниченко уже находится в расположении «Краснодара». Клуб и 22-летний футболист близки к подписанию контракта.

    На данный момент Колесниченко является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Урал».

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    • Колесниченко является воспитанником школы «Чертаново», ранее играл за «Ротор», «СКА‑Хабаровск», казахстанский «Кайрат», а также сборную России U‑19.

    В 2017 году Колесниченко вошел в список 60 лучших молодых игроков мира 2000 года рождения по версии британского издания The Guaridan.

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