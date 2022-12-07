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    Полузащитник сборной Аргентины может пропустить матч против Нидерландов из-за травмы

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    Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль может пропустить матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами, сообщает Ole.

    Родриго де Пауль
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    Родриго де Пауль

    По информации источника, у футболиста диагностирована контрактура мышц правого бедра. По этой причине он тренировался отдельно от национальной команды.

    Контрактура мышц — ограниченная подвижность мышечных тканей, причиной которой может стать повреждение, нарушение кровоснабжения или атрофия.

    Участие игрока в четвертьфинальном матче против Нидерландов находится под вопросом. Однако тренерский штаб будет принимать окончательное решение по поводу Пауля позже.

    На чемпионате мира-2022 в Катаре полузащитник принял участие во всех четырех матчах, но не отметился результативными действиями.

    Сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

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