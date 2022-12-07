Полузащитник сборной Аргентины может пропустить матч против Нидерландов из-за травмы

Полузащитник сборной Аргентиныможет пропустить матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами, сообщает Ole

По информации источника, у футболиста диагностирована контрактура мышц правого бедра. По этой причине он тренировался отдельно от национальной команды.

Контрактура мышц — ограниченная подвижность мышечных тканей, причиной которой может стать повреждение, нарушение кровоснабжения или атрофия.

Участие игрока в четвертьфинальном матче против Нидерландов находится под вопросом. Однако тренерский штаб будет принимать окончательное решение по поводу Пауля позже.

На чемпионате мира-2022 в Катаре полузащитник принял участие во всех четырех матчах, но не отметился результативными действиями.

Сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.