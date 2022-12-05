Цорн: Сборная России смогла бы выйти из группы на ЧМ-2022

Бывший спортивный директор «Локомотива»считает, что сборнаясмогла бы бороться за выход из группы на чемпионате мира в Катаре.

«У России очень много хороших игроков. Я думаю, она бы смогла выйти из группы. Если посмотреть на сборную, которая сейчас есть, то там молодые качественные ребята, всегда способны показать характер.

Сборная России смогла бы попасть на чемпионат мира и выйти здесь из группы», — сказал Цорн, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах до конца сезона-2022/2023.

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет в отборочном турнире Евро-2024.