Аршавин: Сборная России и наши клубы будут вне международного футбола года три-четыре

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о товарищеских матчах национальной команды.

В ноябре сборная России провела две гостевые встречи, в которых не смогла забить Таджикистану (0:0) и Узбекистану (0:0).

«Получилось так, что я смотрел их, но не целиком. Если бы этих матчей не было, мы бы ничего не потеряли. Наверное, чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры.

Я вижу, что будет трудно организовывать товарищеские матчи. Сборная будет надолго вне международного футбола, как мне кажется.

Не только сборная. Но и клубы. Сколько? Не знаю, года на три-четыре.

Посмотреть в сторону Азии? Я просто не вижу смысла. Азия разве разрешит нам играть? Мы все равно живем по законам ФИФА.

Я не вижу преимуществ, почему бы нас приняли, и что это нам даст. ФИФА нас отстранила так же, как и УЕФА», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».