Аршавин: Сборная России и наши клубы будут вне международного футбола года три-четыре

В ноябре сборная России провела две гостевые встречи, в которых не смогла забить Таджикистану (0:0) и Узбекистану (0:0).
«Получилось так, что я смотрел их, но не целиком. Если бы этих матчей не было, мы бы ничего не потеряли. Наверное, чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры.
Я вижу, что будет трудно организовывать товарищеские матчи. Сборная будет надолго вне международного футбола, как мне кажется.
Не только сборная. Но и клубы. Сколько? Не знаю, года на три-четыре.
Посмотреть в сторону Азии? Я просто не вижу смысла. Азия разве разрешит нам играть? Мы все равно живем по законам ФИФА.
Я не вижу преимуществ, почему бы нас приняли, и что это нам даст. ФИФА нас отстранила так же, как и УЕФА», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».