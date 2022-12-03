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    Аршавин: Сборная России и наши клубы будут вне международного футбола года три-четыре

    Футбол Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА Кубок Азии Товарищеские матчи
    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о товарищеских матчах национальной команды.

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    В ноябре сборная России провела две гостевые встречи, в которых не смогла забить Таджикистану (0:0) и Узбекистану (0:0).

    «Получилось так, что я смотрел их, но не целиком. Если бы этих матчей не было, мы бы ничего не потеряли. Наверное, чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры.

    Я вижу, что будет трудно организовывать товарищеские матчи. Сборная будет надолго вне международного футбола, как мне кажется.

    Не только сборная. Но и клубы. Сколько? Не знаю, года на три-четыре.

    Посмотреть в сторону Азии? Я просто не вижу смысла. Азия разве разрешит нам играть? Мы все равно живем по законам ФИФА.

    Я не вижу преимуществ, почему бы нас приняли, и что это нам даст. ФИФА нас отстранила так же, как и УЕФА», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

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