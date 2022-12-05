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    Тьягу Силва: Бразилии для выхода в четвертьфинал нужно ограничить агрессивность Кореи

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    Капитан сборной Бразилии Тьягу Силва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Южной Кореи.

    Тьягу Силва
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    Тьягу Силва

    «Это будет очень сложный матч, потому что мы знаем о способностях корейской команды — у них была очень сложная группа, но им удалось выйти в плей-офф, и такая команда заслуживает нашего уважения. Хотя, думаю, мы хорошо подготовились, чтобы сыграть с Кореей, и мы не должны принимать это как должное, думая, что игра будет такой же легкой, как и во время товарищеских матчей.

    Они хорошо комбинируют, и нам нужно ограничить их агрессивность, чтобы выйти в четвертьфинал. Наша последняя игра в группе, настаиваю на этом, не имеет ничего общего с матчем плей-офф — и хотя там наверняка будет трудно, поскольку к соперника есть такие опытные и технически одаренные футболисты как Сон Хин Мин или Ли Кан Ин, но мы к этому готовы.

    Возможно, нашим преимуществом будет и усталость соперника, но это чемпионат мира и несмотря на это, уверен, они очень мотивированы и хотят изменить результат нашего последнего товарищеского матча», — цитирует Силвау The Korea Times.

    Матч Бразилия — Южная Корея состоится сегодня, 5 декабря. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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