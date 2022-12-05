Мюллер после вылета сборной Германии: Очень глубокая боль

Нападающий сборной Германииподелился эмоциями после вылета сборной Германии на ЧМ в Катаре.

«Боль очень глубокая, чувствуется сильнее, чем обычно.

Это была волна эмоций. Ожидание, амбиции, политика, поражение в первом матче, надежда после второй игры, затем, когда мы одержали первую победу на турнире, в этот же момент наша сборная покинула турнир.

Противоречий больше, чем обычно. Этот чемпионат мира сложнее анализировать, чем другие соревнования.

Как оценить результат? И главный вопрос в жизни: в чём причина? Несмотря на весь свой опыт побед и поражений, на этот раз мне потребуется время, чтобы оценить наш провал в перспективе.

Большое спасибо всем, кто поддерживал нас как команду и лично меня в течение нескольких недель, даже в трудные моменты! До скорого», — написал Мюллер в одной из своих соцсетей.

Сборная Германии вылетела из чемпионата мира в Катаре, заняв 3-е место в группе E.