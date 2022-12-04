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    Скалони поделился ожиданиями от матча с Нидерландами на ЧМ

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался мнение по поводу предстоящего матча 1/4 финала ЧМ с Нидерландами.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «Я был молодым игроков в "Депортиво", когда ван Гал тренировал "Барселону". Это выдающийся тренер, и многим другим специалистам следовало бы что-то у него почерпнуть.

    Мне будет очень приятно встретиться с ним на чемпионате мира.

    Мы смотрели матч Нидерландов [с США (3:1)]. Возможно, они играют не в такой красивый футбол, как прежние голландские команды, но у них есть другие очень сильные стороны, которые они постараются использовать.

    Это будет красивая игра между двумя сборными с историей, и, к сожалению, одна из команд покинет турнир», — цитирует Скалони Sportsmax.

    Матч между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках 1/4 финала чемпионата мира пройдет 9 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

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