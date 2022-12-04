Скалони поделился ожиданиями от матча с Нидерландами на ЧМ

Главный тренер сборной Аргентинывысказался мнение по поводу предстоящего матча 1/4 финала ЧМ с Нидерландами.

«Я был молодым игроков в "Депортиво", когда ван Гал тренировал "Барселону". Это выдающийся тренер, и многим другим специалистам следовало бы что-то у него почерпнуть.

Мне будет очень приятно встретиться с ним на чемпионате мира.

Мы смотрели матч Нидерландов [с США (3:1)]. Возможно, они играют не в такой красивый футбол, как прежние голландские команды, но у них есть другие очень сильные стороны, которые они постараются использовать.

Это будет красивая игра между двумя сборными с историей, и, к сожалению, одна из команд покинет турнир», — цитирует Скалони Sportsmax.

Матч между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках 1/4 финала чемпионата мира пройдет 9 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.