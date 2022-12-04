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    Англия — Сенегал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.12.2022 в 22:00 начнется матч в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу Англия — Сенегал

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    Англия и Сенегал начнут матч в 22:00 в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу, 04.12.2022.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Сенегал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Англия»).

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