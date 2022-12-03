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    Ван Дейк: Думаю, мы можем играть даже лучше

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    Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил результат, который голландцы добыли в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв команду США со счетом 3:1.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Думаю, мы можем играть даже лучше. Мы хотим прогрессировать. Мы уже сделали шаг вперед, забили два фантастических гола. Чего еще хотеть? Соперники отыграли один мяч, но мы нашли способ продолжить борьбу. Это многое говорит о нашей команде.

    Сегодня мы лучше владели мячом, но мы очень самокритичны. Люди в Нидерландах очень критичны [по отношению к нам], потому что мы можем показывать лучший футбол. Но мы вышли в четвертьфинал. Теперь нужно восстановиться. У нас есть два дополнительных дня, и это будет нам на руку», — приводит слова ван Дейка NOS.

    В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем поединка Аргентина — Австралия.

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