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    Аргентина — Австралия. Онлайн

    Сегодня в 22:00 по московскому времени сборные Аргентины и Австралии разыграют путевку в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре

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    Сборная Аргентины
    Добро пожаловать в Аль-Райан, где на стадионе «Ахмед Бин Али» сборная Аргентины в рамках 1/8 финала чемпионата мира сыграет со сборной Австралии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Аргентина

    Одни из главных фаворитов мундиаля нажили себе проблем уже на старте турнира, сенсационно уступив в первом туре сборной Саудовской Аравии (1-2). Это поражение также прервало 36-матчевую беспроигрышную серию аргентинской команды во всех турнирах. Ко второму матчу с мексиканцами подопечные Лионеля Скалони готовились без права на ошибку, так как потенциальное поражение могло оставить Аргентину за бортом плей-офф.

    Матч против «зеленых» складывался для аргентинцев не просто и южноамериканская команды смогла отличиться забитым мячом только в середине второго тайма. Лионель Месси точным ударом из-за пределов штрафной площади привел в восторг аргентинских болельщиков. За три минуты до окончания основного времени матча Энцо Фернандес удвоил преимущество «небесно-голубых», зафиксировав первую победу южноамериканцев в группе (2-0).

    В заключительном матче группового этапа аргентинские футболисты переиграли сборную Польши со счетом 2-0, сместив «белых орлов» с первого места в квартете C. Сборная Аргентины набрала 6 очков и в пятый раз подряд пробилась в плей-офф чемпионата мира.

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    Австралия

    Сборная Австралии во второй раз в своей истории пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. «Соккеруз» сенсационно обошли сборную Дании в турнирной таблице группы D, заняв второе место после французов. В первых двух турах подопечные Грэма Арнольда сначала крупно уступили сборной Франции (1-4), а затем добыли минимальную победу над Тунисом (1-0).

    К заключительному туру против сборной Дании австралийцы подходили с двух очковым отрывом от скандинавской команды. «Соккеруз» в этом матче вполне устраивала и ничья, но команда Арнольда смогла добиться максимального результата, одержав победу со счетом 1-0. Единственный забитый мяч на счету нападающего Мэттью Леки, который отличился на 60-й минуте игры.

    В 10-ти последних матчах сборная Австралии ни разу не сыграла вничью. За этот период «соккеруз» одержали 7 побед и трижды уступили.

    Личные встречи

    Сборные Аргентины и Австралии провели между собой четыре встречи. Три раза успех праздновала аргентинская команда и еще в одном случае была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 2.14.

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