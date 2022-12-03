Неймар может не успеть восстановится к матчу с Южной Кореей

Нападающий сборной Бразилииможет не успеть восстановится от травмы лодыжки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Южной Кореи.

Об этом сообщил врач национальной команды Родриго Ласмар.

«Что касается Неймара и Алекса Сандро, у нас есть 72 часа до следующей игры. Они еще не возобновили работу. Это будет сделано в субботу, важно понаблюдать, как они смогут тренироваться. В зависимости от этого будет принято решение об их возвращении», — цитирует Ласмара RMC Sport.

Напомним, Неймар получил травму в матче 1-го тура со сборной Сербии (2:0). Также у нападающего были обнаружены симптомы вирусной инфекции. Неймар пропустил два матча сборной Бразилии на групповом этапе.

Поединок 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея состоится 5 декабря.