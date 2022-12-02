Витинья: Мы проиграли Корее из-за наших ошибок

Полузащитник сборной Португалиипрокомментировал поражение от сборной(1:2) на ЧМ-2022.

«Мы проиграли из-за наших ошибок. Мы знали, что они сильны, и что детали имеют значение.

Мы плохо защищаемся в некоторых моментах игры. Этого не должно быть в следующей игре

Проигрыш или победа никогда не бывают одинаковыми. К счастью, мы заняли первое место в группе. Тем не менее, нам нужно прибавлять», — сказал игрок A bola.

Полузащитник впервые вышел в стартовом составе на матче чемпионата мира:

«Было здорово находиться на поле, но я ухожу с горечью поражения. Мы должны думать о следующей игре», — сказал он.

Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.