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    Витинья: Мы проиграли Корее из-за наших ошибок

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    Полузащитник сборной Португалии Витинья прокомментировал поражение от сборной Южной Кореи (1:2) на ЧМ-2022.

    Витинья
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    Витинья

    «Мы проиграли из-за наших ошибок. Мы знали, что они сильны, и что детали имеют значение.

    Мы плохо защищаемся в некоторых моментах игры. Этого не должно быть в следующей игре

    Проигрыш или победа никогда не бывают одинаковыми. К счастью, мы заняли первое место в группе. Тем не менее, нам нужно прибавлять», — сказал игрок A bola.

    Полузащитник впервые вышел в стартовом составе на матче чемпионата мира:

    «Было здорово находиться на поле, но я ухожу с горечью поражения. Мы должны думать о следующей игре», — сказал он.

    Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022.

    Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.

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