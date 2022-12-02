Сантуш: Корейский игрок оскорбил Криштиану, выгонял его побыстрее с поля

Главный тренер сборной Португалиипрокомментировал заменуна 65-й минуте матча против сборной Южной Кореи (1:2).

«Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля.

Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: "Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее".

Пепе даже погнался за корейцем из-за этого», — заявил Сантуш A Bola.

Сборная Португалии с 6 очками заняла первое место в группе H. Корея стала второй, набрав 4 очка. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Соперники Португалии и Кореи по 1/8 финала определятся по итогам матчей группы G.