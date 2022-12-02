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    Стало известно, сможет ли Неймар сыграть за Бразилию на ЧМ-2022

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    Нападающий сборной Бразилии Неймар не успеет восстановиться к 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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    По информации UOL, в конце недели Неймар вернется в тренировочный центр национальной команды, но его участие в первом раунде плей-офф почти исключено.

    Лидер «Селесао», возможно, будет включен в заявку на игру, но на поле не выйдет.

    Медицинский штаб бразильской сборной рассчитывает на то, что Неймар будет готов сыграть в четвертьфинале, если команда дойдет до этой стадии.

    Неймар получил травмы связок голеностопа в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии.

    Напомним, сборная Бразилии досрочно обеспечила себе участие в 1/8 финала ЧМ-2022.

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