Стало известно, сможет ли Неймар сыграть за Бразилию на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар не успеет восстановиться к 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

По информации UOL, в конце недели Неймар вернется в тренировочный центр национальной команды, но его участие в первом раунде плей-офф почти исключено.

Лидер «Селесао», возможно, будет включен в заявку на игру, но на поле не выйдет.

Медицинский штаб бразильской сборной рассчитывает на то, что Неймар будет готов сыграть в четвертьфинале, если команда дойдет до этой стадии.

Неймар получил травмы связок голеностопа в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии.

Напомним, сборная Бразилии досрочно обеспечила себе участие в 1/8 финала ЧМ-2022.