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    Сборная Германии покинула турнирДневник ЧМ-2022. Феноменальная Япония, провал Бундестим и закат «Золотого поколения»
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    Флик: Разочарование огромное, но я не виню Испанию

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    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из ЧМ-2022.

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    Накануне немцы обыграли Коста-Рику (4:2), но заняли третье место в группе Е и покинули турнир.

    «Разочарование огромное. Я не виню Испанию. Я никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча.

    Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в девятке и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

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