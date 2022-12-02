Флик: Разочарование огромное, но я не виню Испанию

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал вылет команды из ЧМ-2022.

Накануне немцы обыграли Коста-Рику (4:2), но заняли третье место в группе Е и покинули турнир.

«Разочарование огромное. Я не виню Испанию. Я никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча.

Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в девятке и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам», — приводит слова Флика Bayern & Germany.