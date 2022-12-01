Херардо Мартино покинул пост тренера сборной Мексики

Главный наставник сборной Мексикипосле матча с Саудовской Аравией (2:1) на ЧМ-2022 заявил о своей отставке.

«Я полностью беру на себя ответственность за этот результат, ставший для нас большим разочарованием.

Мой контракт закончился в тот момент, когда судья дал финальный свисток, и больше ничего не поделаешь», — цитирует слова, сказанные Мартино на послематчевой пресс-конференции, ESPN.

Напомним, что аргентинец возглавлял сборную с января 2019 года, проведя 66 матчей. Мексика не смогла выйти в плей-офф ЧМ в Катаре, это впервые случилось с командой с 1978 года — поляки обошли подопечных Мартино благодаря лучшей разнице голов.