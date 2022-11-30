ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная МексикиСаудовская Аравия — Мексика. Онлайн
  • 21:12
    • Сборные Польши и Аргентины назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
  • 21:11
    • Саудовская Аравия и Мексика огласили стартовые составы
  • 20:02
    • Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ
  • 20:00
    • Сборная Туниса одержала победу над Францией и покинула ЧМ-2022
  • 22:26
    • «Сибирь» одержала победу над «Ак Барсом»
    Все новости спорта

    Гендиректор «Зенита» об оценке за первую часть сезона: Мы не в средней школе. Главное — получить диплом с отличием

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Ахмат
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги первой части сезона.

    Александр Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Медведев

    «В целом оцениваю положительно, потому что после 17 матчей у нас отрыв от второго места — 6 очков. Он мог быть и больше, если бы не потеряли очки в ряде встреч и не проиграли "Ахмату".

    Успокаиваться, естественно, рано. Команда после отдыха будет серьезно готовиться к продолжению чемпионата с первой до последней встречи.

    Что касается Кубка России, мы идем по Пути регионов. Победа в матче со "Спартаком", хоть и по пенальти, все равно дает положительные эмоции — соперник побежден. Поэтому по итогам первой части чемпионата оценка в целом положительная.

    Четыре с плюсом или пять с минусом? Мы не в средней школе. Главное — получить диплом с отличием.

    Поражение от "Ахмата"? Всегда неприятно проигрывать. Особенно дома, особенно в первый раз в чемпионате. Но из этого поражения сделаны выводы. Это поможет команде двигаться вперед.

    Когда результат отрицательный, можно сколько угодно смотреть на статистику, которая будет показывать, как хорошо команда играла во второй половине матча.

    Но самое главное, что не забили ни второй гол, ни третий. Я считаю, что статистика — для внутреннего пользования.

    В этом сезоне, как и в предыдущих, на матчи против чемпиона все выходят с особым настроем. Крупные победы, которые были одержаны, — они не были легкой прогулкой.

    Так случается, когда команда с первой до последней минуты работает как единый механизм. Это относится к играм и против "Сочи", и против "Оренбурга" (»Зенит« одержал победы со счетом 7:0 и 8:0 — прим. ред)», — сказал Медведев ТАСС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия отправит бельгийцев домой
  • Хорватия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Костариканцы попадут под «немецкую машину»
  • Коста-Рика — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • «Фурия Роха» не заметит японцев
  • Япония — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хорватия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Япония — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Брюгге
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры