Гендиректор «Зенита» об оценке за первую часть сезона: Мы не в средней школе. Главное — получить диплом с отличием

Генеральный директорподвел итоги первой части сезона.

«В целом оцениваю положительно, потому что после 17 матчей у нас отрыв от второго места — 6 очков. Он мог быть и больше, если бы не потеряли очки в ряде встреч и не проиграли "Ахмату".

Успокаиваться, естественно, рано. Команда после отдыха будет серьезно готовиться к продолжению чемпионата с первой до последней встречи.

Что касается Кубка России, мы идем по Пути регионов. Победа в матче со "Спартаком", хоть и по пенальти, все равно дает положительные эмоции — соперник побежден. Поэтому по итогам первой части чемпионата оценка в целом положительная.

Четыре с плюсом или пять с минусом? Мы не в средней школе. Главное — получить диплом с отличием.

Поражение от "Ахмата"? Всегда неприятно проигрывать. Особенно дома, особенно в первый раз в чемпионате. Но из этого поражения сделаны выводы. Это поможет команде двигаться вперед.

Когда результат отрицательный, можно сколько угодно смотреть на статистику, которая будет показывать, как хорошо команда играла во второй половине матча.

Но самое главное, что не забили ни второй гол, ни третий. Я считаю, что статистика — для внутреннего пользования.

В этом сезоне, как и в предыдущих, на матчи против чемпиона все выходят с особым настроем. Крупные победы, которые были одержаны, — они не были легкой прогулкой.

Так случается, когда команда с первой до последней минуты работает как единый механизм. Это относится к играм и против "Сочи", и против "Оренбурга" (»Зенит« одержал победы со счетом 7:0 и 8:0 — прим. ред)», — сказал Медведев ТАСС.