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    Кукурелья: Я был бы рад в будущем снова оказаться в «Барселоне

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    Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил возможность своего возвращения в «Барселону».

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    Ранее футболист получил приз «лучшего каталонского игрока года».

    «Я был бы рад в будущем снова оказаться в "Барселоне", это было бы приятно.

    Мне пришлось пройти тяжелый путь, чтобы получить награду. Я никогда не сдавался и продолжал работать», — цитирует Кукурелью Radio Catalonia.

    В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в составе «Челси» в 18 матчах во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.

    Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год, но за основную команду провел лишь одну игру.

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