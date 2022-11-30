Бородюк: На данный момент предложений нет. В футболе есть понятие «пауза»

Александр Бородюк Фото: globallookpress.com
Бородюк покинул «Торпедо» в августе после неудачного старта команды в чемпионате России.
«Естественно, мотивация есть.
Многое зависит не от меня, от менеджмента. На данный момент предложений нет.
В футболе есть понятие "пауза". "Торпедо" дало шанс работать, дважды выходили в РПЛ. Доволен, что работал в клубе, никаких вопросов в связи с тем, что покинул клуб. У нас остались очень хорошие отношения [с руководством], пожали друг другу руки, разошлись», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, набрав всего лишь шесть очков.