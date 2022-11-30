Бородюк: На данный момент предложений нет. В футболе есть понятие «пауза»

Бывший главный тренер «Торпедо»признался, что у него нет предложений по работе.

Бородюк покинул «Торпедо» в августе после неудачного старта команды в чемпионате России.

«Естественно, мотивация есть.

Многое зависит не от меня, от менеджмента. На данный момент предложений нет.

В футболе есть понятие "пауза". "Торпедо" дало шанс работать, дважды выходили в РПЛ. Доволен, что работал в клубе, никаких вопросов в связи с тем, что покинул клуб. У нас остались очень хорошие отношения [с руководством], пожали друг другу руки, разошлись», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, набрав всего лишь шесть очков.