В 18:00 29.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A ЧМ-2022 по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Катар». Коэффициент ставки — 2.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нидерланды»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Катар.

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