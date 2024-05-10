Кирьяков: В финале Лиги чемпионов шансы 50 на 50, но болею за немцев

Известный в прошлом российский футболиств эксклюзивном интервью Livesport.ru поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между дортмундскойи мадридским

«Фаворит очевиден? Определенно нет. Если Дортмунд прошел такую команду, как ПСЖ, он уже даже на бумаге не аутсайдер. С очень приличным подбором игроков. Даже Фюллькруг, о котором говорили много чего не самого лучшего, забил решающий гол французам в первом матче. Пусть и не типичный для этого уровня нападающий, но задачу решает. Все время навязывает борьбу вверху. Есть под ним люди и справа, и слева, которые обыгрывают один в один.

Для меня шансы — 50 на 50. Но поскольку долгое время играл за немецкие команды, болею за Боруссию», — сказал Кирьяков.

Полностью интервью с Сергеем Кирьяковым можете прочитать по этой ссылке.