Кирьяков: В финале Лиги чемпионов шансы 50 на 50, но болею за немцев

Сергей Кирьяков Фото: globallookpress.com
«Фаворит очевиден? Определенно нет. Если Дортмунд прошел такую команду, как ПСЖ, он уже даже на бумаге не аутсайдер. С очень приличным подбором игроков. Даже Фюллькруг, о котором говорили много чего не самого лучшего, забил решающий гол французам в первом матче. Пусть и не типичный для этого уровня нападающий, но задачу решает. Все время навязывает борьбу вверху. Есть под ним люди и справа, и слева, которые обыгрывают один в один.
Для меня шансы — 50 на 50. Но поскольку долгое время играл за немецкие команды, болею за Боруссию», — сказал Кирьяков.
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