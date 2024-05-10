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    • Кирьяков: В финале Лиги чемпионов шансы 50 на 50, но болею за немцев
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    Кирьяков: В финале Лиги чемпионов шансы 50 на 50, но болею за немцев

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    Известный в прошлом российский футболист Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью Livesport.ru поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «Фаворит очевиден? Определенно нет. Если Дортмунд прошел такую команду, как ПСЖ, он уже даже на бумаге не аутсайдер. С очень приличным подбором игроков. Даже Фюллькруг, о котором говорили много чего не самого лучшего, забил решающий гол французам в первом матче. Пусть и не типичный для этого уровня нападающий, но задачу решает. Все время навязывает борьбу вверху. Есть под ним люди и справа, и слева, которые обыгрывают один в один.

    Для меня шансы — 50 на 50. Но поскольку долгое время играл за немецкие команды, болею за Боруссию», — сказал Кирьяков.

    Полностью интервью с Сергеем Кирьяковым можете прочитать по этой ссылке.

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