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    Мюллер: Победа со счетом 8:0 над Коста-Рикой возможна, но на ЧМ — немного нереалистична

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    Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча против Коста-Рики в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    Победа с разницей более чем в семь мячей гарантирует немцам выход в плей-офф. В первом туре сборная Коста-Рики уступила Испании со счетом 0:7.

    «Конечно, мы будем внимательно следить за другой игрой в группе. Мы можем соответствующим образом адаптировать стратегию.

    Мы готовимся сыграть в этом матче на своем уровне и победить. Победа со счетом 8:0 возможна, но на чемпионате мира — немного нереалистична.

    Я думаю, что на бумаге мы являемся фаворитами в игре против Коста-Рики. Мы должны победить, но мы испытываем к ним сильное уважение.

    То, что мы увидели в матче [Коста-Рики] с Японией, не имело ничего общего с их поражением от Испании со счетом 0:7.

    Мы скромны, но у нас все еще есть шанс выйти в плей-офф, а затем показать, на что мы способны», — сказал игрок AS.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    После 2 матчей в группе E лидирует сборная Испании с 4 очками, у Японии и Коста-Рики — по 3 балла, Германия набрала 1 очко.

    Матч Коста-Рика — Германия состоится 1 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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