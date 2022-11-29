Кьеллини может занять в «Ювентусе» руководящую должность

Бывший защитникможет занять одну из руководящих должностей в туринском клубе, сообщает журналист

38-летний футболист в этом сезоне выступал за «Лос-Анджелес» в МЛС.

Ранее «Ювентус» сообщила, что в отставку ушли президент клуба Андреа Аньелли, вице-глава туринцев Павел Недвед и совет директоров «бьянконерри».

Управляющий директор Маурицио Арривабене останется в клубе до формирования нового совета директоров.

Кьеллини провел за «Старую синьору» 561 матч во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач.

С «Ювентусом» игрок завоевал 19 трофеев, в том числе девять скудетто и пять Кубков Италии.