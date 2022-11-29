ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиШансы австралийцев и саудитов, битва Польши и Аргентины. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 00:08
    • Гол Пулишича принес США победу над Ираном и выход в плей-офф ЧМ
  • 23:56
    • Сборная Англии разгромила Уэльс и вышла в 1/8 финала ЧМ лидером группы
  • 20:03
    • Сборная Сенегала победила Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 19:56
    • Сборная Нидерландов обыграла Катар и вышла в плей-офф с первого места в группе
  • 22:47
    • Фраппар назначена главным арбитром матча Коста-Рика — Германия
    Все новости спорта

    Кьеллини может занять в «Ювентусе» руководящую должность

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Ювентус Серия A Футбол Италии
    Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может занять одну из руководящих должностей в туринском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

    Джорджо Кьеллини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джорджо Кьеллини

    38-летний футболист в этом сезоне выступал за «Лос-Анджелес» в МЛС.

    Ранее «Ювентус» сообщила, что в отставку ушли президент клуба Андреа Аньелли, вице-глава туринцев Павел Недвед и совет директоров «бьянконерри».

    Управляющий директор Маурицио Арривабене останется в клубе до формирования нового совета директоров.

    Кьеллини провел за «Старую синьору» 561 матч во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач.

    С «Ювентусом» игрок завоевал 19 трофеев, в том числе девять скудетто и пять Кубков Италии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Польша — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Трехцветные» начинают и выигрывают!
  • Тунис — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Австралийцы доставят проблем датчанам
  • Австралия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тунис — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Австралия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Заря — Колос
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ван Аш — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры