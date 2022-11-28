Луис Энрике: Собираемся победить Японию и стать первыми в группе

Главный тренер сборной Испанииподелился комментарием после ничьей с Германией на чемпионате мира (1:1).

«Когда я пересмотрю матч, мне он понравится больше, чем по нынешним ощущениям.

Если бы нам сказали, что после двух туров ЧМ-2022 мы будем лидировать в группе, что все будет зависеть от нас, что даже ничьей нам будет достаточно для выхода в плей-офф, я бы подписался на такое.

В первом тайме мы смотрелись лучше, но в течение всего матча нам немного не хватало веры в то, что мы можем доставить Германии еще больше неприятностей. Немцы находились в ситуации "пан или пропал", и нам не удавалось контролировать игру, она шла от ворот до ворот, в результате чего им удалось нас подловить.

Но у нас были видны амбиции, и я буду удовлетворен, когда пересмотрю игру. Мне понравилось наше отношение к делу, желание идти за победой.

В последнем матче мы собираемся победить Японию и занять в группе первое место. Мы полностью уверены в том, что делаем», — сказал Энрике в эфире La 1.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.