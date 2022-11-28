Лам оценил игру Никласа Фюллькруга в матче ЧМ с Испанией

Никлас Фюллькруг Фото: globallookpress.com
«Я всё равно не поставил бы Фюллькруга в стартовый состав, потому что у сборной Германии есть более талантливые футболисты.
Кроме того, он становится секретным оружием команды, когда выходит на поле ближе к концу игры. Он — отличный вариант, когда команде нужны голы и нужно переломить ход встречи.
Что касается следующего матча, я ни в коем случае не принижаю соперника, что победа Германии в игре с Коста-Рикой просто обязательна.
Мы должны сосредоточиться на себе и забить Коста-Рике столько голов, сколько возможно», — приводит слова Лама Redaktions Netzwerks Deutschland.
Следующий матч сборная Германии проведет 1 декабря против Коста-Рики.