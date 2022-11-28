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    Лам оценил игру Никласа Фюллькруга в матче ЧМ с Испанией

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    Бывший игрок сборной Германии Филипп Лам высказал мнение об игре нападающего команды Никласа Фюллькруга в матче 2-го тура группового этапа ЧМ с Испанией (1:1).

    Никлас Фюллькруг
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    Никлас Фюллькруг

    «Я всё равно не поставил бы Фюллькруга в стартовый состав, потому что у сборной Германии есть более талантливые футболисты.

    Кроме того, он становится секретным оружием команды, когда выходит на поле ближе к концу игры. Он — отличный вариант, когда команде нужны голы и нужно переломить ход встречи.

    Что касается следующего матча, я ни в коем случае не принижаю соперника, что победа Германии в игре с Коста-Рикой просто обязательна.

    Мы должны сосредоточиться на себе и забить Коста-Рике столько голов, сколько возможно», — приводит слова Лама Redaktions Netzwerks Deutschland.

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