Лам оценил игру Никласа Фюллькруга в матче ЧМ с Испанией

Бывший игрок сборной Германиивысказал мнение об игре нападающего командыв матче 2-го тура группового этапа ЧМ с Испанией (1:1).

«Я всё равно не поставил бы Фюллькруга в стартовый состав, потому что у сборной Германии есть более талантливые футболисты.

Кроме того, он становится секретным оружием команды, когда выходит на поле ближе к концу игры. Он — отличный вариант, когда команде нужны голы и нужно переломить ход встречи.

Что касается следующего матча, я ни в коем случае не принижаю соперника, что победа Германии в игре с Коста-Рикой просто обязательна.

Мы должны сосредоточиться на себе и забить Коста-Рике столько голов, сколько возможно», — приводит слова Лама Redaktions Netzwerks Deutschland.

Следующий матч сборная Германии проведет 1 декабря против Коста-Рики.