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    Сборная Испании сыграла вничью с Германией на ЧМ-2022

    Испания — Германия: счет матча 1:1, обзор голов

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    Сборная Испании сыграла вничью с командой Германии (1:1) в матче 2-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 62-й минуте открыли испанцы. Альба с левого фланга прострелил в штрафную — Альваро Мората опередил защитника и в касание подсёк мяч над Нойером.

    На 83-й минуте немцы отыгрались. Лерой Сане низом покатил в штрафную на Мусиалу, от Джамала мяч отскочил на Никласа Фюллькруга, который пушечным ударом вонзил мяч в девятку испанских ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа E
    Испания — Германия 1:1
    Голы: 1:0 Альваро Мората (62'), 1:1 Никлас Фуллкруг (83') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Родриго Эрнандес, Эмерик Лапорт, Жорди Альба (Алекс Бальде, 82'), Гави (Нико Уильямс, 66'), Серхио Бускетс, Педри, Ферран Торрес (Альваро Мората, 54'), Марко Асенсио (Коке, 66'), Даниэль Ольмо Германия: Томас Мюллер (Никлас Фуллкруг, 70'), Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган (Лерой Зане, 70'), Серж Гнабри (Йонас Хофман, 85'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Давид Раум (Нико Шлоттербек, 87'), Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Тило Керер (Лукас Клостерман, 70'), Мануэль Нойер Предупреждения: Тило Керер (37'), Серхио Бускетс (44'), Леон Горецка (58'), Йозуа Киммих (60')

    Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.

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