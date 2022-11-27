Один из главных матчей всего группового этапа пройдет сегодня в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Испания

Подопечные Луиса Энрике в первом туре катком прошлись по сборной Коста-Рики, отправив в ворота Кейлора Наваса семь безответных мячей. Дубль в активе нападающего «Барселоны» Торреса, еще по одному мячу на свой счет записали Ольмо, Асенсио, Гави, Солер и Мората. Испанцы стали самой результативной командой первого тура группового этапа и возглавили квартет E.

Испанцы продлили свою победную серию до трех матчей. Ранее «красная фурия» переиграла сборную Португалии в заключительном туре Лиги наций (1-0), а накануне мундиаля в товарищеской игре одержала победу над Иорданией (3-1). Всего за 10 последних матчей на счету подопечных Луиса Энрике семь побед, две ничьи и одно поражение.

Германия

Неудачным получился дебют у главного тренера немецкой команды Ханса-Дитера Флика на первом крупном турнире сборных. «Бундестим» в стартовом матче сенсационно уступила сборной Японии, ведя в счете после первого тайма (1:2). На 33-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вывел немцев вперед, уверенно реализовав пенальти. Ключевой стала последняя пятнадцатиминутка игры, в которой азиатская команда отличилась дважды, одержав в итоге волевую победу. Голами в составе сборной Японии отличились Доан и Асано.

В четырех последних матчах немецкая команда смогла выиграть лишь раз. В товарищеской встрече 16 ноября против сборной Омана «Бундестим» одержала победу с минимальным счетом (1-0). Всего за 10 последних матчей на счету сборной Германии три победы, пять ничьих и два поражения.

Личные встречи

На чемпионатах мира сборные Испании и Германии встречались между собой два раза. На мундиале 1994 года в США команды разошлись миром в рамках второго тура группового этапа (1-1), а на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году немцы уступили «красной фурии» в полуфинале (0-1).

Всего за 15 очных матчей на счету сборной Германии шесть побед, испанцы были сильнее в пяти встречах. Еще в четырех случаях между командами была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

— «Германия — это команда, которая всегда играет в атаке, пытается завладеть мячом и прессинговать на противоположном поле. Это команда, которая больше всего похожа на Испанию. Поэтому эта игра для нас вызов. Кто-то смотрит на их футболку и видит четыре чемпионские звезды. Я уже играл против них в 1994 году, они впечатляют своей физической силой. Испания может победить кого угодно. Мы убеждены, что можем победить Германию. Это наша цель».

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:

— «Последние два турнира были не очень хорошими. Мы хотим, чтобы это больше не повторилось. Вот почему мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем все возможное.

Конечно, я все еще доволен командой, которую мне доверили. Завтра мы увидим команду, которая знает, что поставлено на кон. Мы сделаем все, чтобы гарантировать, что дверь в 1/8 финала останется для нас открытой перед последним туром».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.37.